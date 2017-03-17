Уроки экологической грамотности проходят в школах Владивостока

«Долой полиэтиленовые пакеты!»

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Уроки экологической грамотности проходят в эти дни в школах Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. «Отходы – сырье третьего тысячелетия» – такова тема эко-занятий, которые организованы администрацией города для старшеклассников. 16 марта лекция состоялась в школе № 66.

Как рассказали в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации краевого центра, эко-уроки для учеников старших классов посвящены грамотной утилизации мусора и обращению с отходами. На занятии школьникам демонстрируют познавательный фильм о видах отходов и их использовании в качестве вторичного сырья, в том числе в домашних условиях.

«Эко-урок проходит в форме интересной интерактивной лекции: после просмотра фильма для закрепления материала учащиеся играют в тематические игры, – отметил координатор проектов Андрей Иус. – Самые активные подростки получают призы».

«Урок выдался интересным, – рассказала Елизавета Подузова, ученица 8-а класса школы № 66. – Надеюсь, ни один из моих одноклассников не будет мусорить. И наоборот, сделает всё возможное, чтобы Владивосток процветал, а гостям нашего города хотелось приезжать сюда снова и снова».

Эко-занятия проходят в школах приморской столицы в рамках реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения». Полезные уроки для старшеклассников уже состоялись в СОШ № 70, 77, 82, 79, 6, 52, 10, 14, 35 и 56.

«Экологическое просвещение подрастающего поколения – одно из основных направлений в деятельности администрации приморской столицы, – рассказала специалист отдела организации природоохранных мероприятий администрации города Лариса Ким. – В начале учебного года 2016-2017 мы предложили муниципальным школам принять участие в реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения». Сейчас в ней задействовано порядка 50 школ. Занятия направлены на повышение уровня знаний в сфере охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами, воспитание ответственного отношения к природным ресурсам и формирование экологического мировоззрения».

Эко-уроки проходят и для учеников младших классов, их тема – «Долой полиэтиленовые пакеты!». Такие занятия уже состоялись в школах № 14 и 35. Об этом подробнее здесь.