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Приморские продавцы подержанных иномарок продолжают противостоять системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Быть ли митингу?
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Приморские продавцы подержанных иномарок продолжают противостоять системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Её активисты не против самой кнопки, но только на условиях, которые удовлетворят автодилеров, брокеров и физических лиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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