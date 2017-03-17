Быть ли митингу?

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Приморские продавцы подержанных иномарок продолжают противостоять системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Её активисты не против самой кнопки, но только на условиях, которые удовлетворят автодилеров, брокеров и физических лиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.