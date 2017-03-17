Белорусские дети, сбежавшие во Владивосток, сняты с поезда в Хабаровске

Они не ожидали, что Приморье так далеко, поэтому ехать придется долго

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Белорусские подростки, сбежавшие из дома во Владивосток, сняты с поезда в Хабаровске. Братьев 18 и 16 лет и их 15-летнюю сестру вернули родителям в Витебск. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Известно, что дети, не предупреждая родителей, приобрели билеты на поезд сообщением «Москва-Владивосток» и уехали на Дальний Восток. Благодаря бдительности транспортных полицейских несовершеннолетние не пострадали и были возвращены родителям.

Сотрудников Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте предупредили телефонограммой, что в поезде №100 едут объявленные в розыск подростки из республики Беларусь. Детей сняли с поезда.

В ходе беседы было установлено, что 16-летний подросток и его 15-летняя сестра, поддавшись уговорам своего 18-летнего брата, ушли из дома с целью посещения Владивостока. Сотрудникам Хабаровской транспортной полиции подростки сознались, что не рассчитывали на столь долгое путешествие и не знали, как далеко расположен Владивосток.

"Несовершеннолетние были помещены в Центр оказания помощи семьи и детям города Хабаровска. 18-летний брат подростков от помещения в Центр отказался и продолжил путешествие. В настоящее время несовершеннолетние переданы отцу, который экстренно прилетел в Хабаровск", - добавила Ирина Волк.

Однако ребятам, которые так и не поехали во Владивосток, все же устроили экскурсию - только по Хабаровску.