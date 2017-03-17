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Виагра продлевает жизнь, - ученые

Мужчины реже начинали попадать в больницы
Фото: citrat-sildenafila.ru Фото: citrat-sildenafila.ru
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выявили целебные свойства виагры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Специалисты провели исследование, которое длилось три года, а его участниками стали 43 тысячи мужчин. Результат показал, что лечение эректильной дисфункции с помощью виагры позволят прожить дольше. Так, мужчины, которые проходили лечение от данного недуга, были реже госпитализированы с сердечной недостаточностью, а также на 33% снижался риск смерти от любых причин.

По словам ученых, мужчины, принимающие различные препараты для повышения потенции, имеют шанс прожить дольше, чем все остальные. Если представители сильного пола начали употреблять препарат после сердечного приступа, то они на 38% реже получают хроническое сердечное заболевание, чем те, кто не пользовался этими таблетками. Поэтому получается, что факт преждевременной смерти напрямую зависит от того, что делает мужчина после первого сердечного приступа.

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