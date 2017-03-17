Безработный 48-летний житель села Федосьевка Пожарского района Приморского края задержан после того, как сдал на металлолом тонну отрезков рельсов, болтов и других деталей верхнего строения железнодорожных путей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Возбуждено дело по статье 158 УК РФ. Со слов подозреваемого, детали он похитил с технологической площадки, где они были собраны путейцами в кучи после ремонта железнодорожной стрелки.
Житель Приморья сдал на металл тонну рельсов и болтов
Безработный задержанВладивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.
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