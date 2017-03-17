Дорогостоящий автомобиль сгорел во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сгорел очередной автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны по городу Владивостоку в ранним утром, в 4 часа 17 минут 17 марта. Незамедлительно огнеборцы прибыли на место происшествия. Установлено, что горел автомобиль марки Toyota Land Cruiser. В 4 часа 25 минут возгорание было локализовано, а спустя еще 23 минут полностью ликвидировано.

На тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и одна единица техники. В результате происшествия сгорела часть кузова и салон авто. Общая площадь возгорания - 2 кв. Никто из людей не пострадал.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.