В Правительство РФ направлена концепция демографического развития ДФО

Она имеет две цели

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В Правительство РФ направлена концепция демографического развития Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Она имеет две цели: к 2020 году полностью остановить отток населения, а к 2025 году - увеличить численность населения ДФО с сегодняшних 6,2 до 6,7 миллиона человек.

Политика закрепления молодежи на Дальнем Востоке и привлечение сюда молодых специалистов из других регионов России является одним из ключевых факторов улучшения демографической динамики в макрорегионе, рассказала замдиректора Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Марианна Керчелаева

Среди мер привлечения в макрорегион молодежи названы развитие сети профессиональных образовательных учреждений и вузов с возможностью дистанционного обучения, включение в программу школьного образования курсов профориентации, организация в дальневосточных регионах молодежных форумов. Важным инструментом для создания благоприятных условия для жизни и работы молодежи станет выделение в госпрограммах «дальневосточных разделов», считает депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь.

Конкретные меры и условия для удержания молодого населения в регионе обсудят на специальной сессии в рамках III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», которая пройдет в мае 2017 года.

Как ранее неоднократно отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, по сравнению с 2015 годом отток населения с Дальнего Востока сократился в 1,8 раза и в 2,9 раза по сравнению с 2014 годом: «За 25 лет ничего подобного на Дальнем Востоке не происходило. Но также очевидно, что нам надо не просто отток сократить, нужен приток населения на Дальний Восток, увеличение численности. Чтобы люди приезжали, связывали свою судьбу с Дальним Востоком, работали здесь, создавали семьи и были счастливы».