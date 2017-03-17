Земля в Приморье интересует россиян

Об этом рассказал замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Земли Приморского края лидируют в спросе граждан по программе "дальневосточного гектара"; что касается коллективных заявок, то по их количеству Приморье уступает Якутии. Об этом рассказал замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, по словам Качаева, Приморский край вошел в четверку регионов-лидеров по интересу граждан РФ к земле. "На долю этих четырех регионов приходится 87 процентов всех заявок", - уточнил замминистра., отметив, что большинство заявителей - сами дальневосточники.

Также он рассказал, что всего в ДФО подано 9 177 коллективных заявок: «Больше всего таких заявлений - 3 689 - поступило в Республику Саха (Якутия). На втором месте Приморье - 2 384 заявки. На третьем - Хабаровский край - 915 заявок," - сказал Качаев.

Напомним, большинство заявителей по программе "дальневосточных гектаров" - это молодые люди до 34 лет, которые чаще всего берут землю для строительства домов и коттеджей.