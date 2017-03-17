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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Следствие по моему делу я бы назвал странным

Сегодня состоится заседание по апелляции защиты
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 марта, Московский городской суд вынесет решение по апелляции защиты Игоря Пушкарева на постановление Басманного районного суда Москвы от 21 февраля о продлении ареста главы Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Напомним, что заседание должно было состояться 15 марта, но было перенесено, так как сторона обвинения не предоставила Игорю Сергеевичу документы.

- Следствие по моему делу я бы назвал странным .На фоне крайне вялых следственных действий в процессуальной части прослеживаются запрограммированность и неряшливость.В декабре на заседание по продлению моего содержания в СИЗО прокурор пришел без документов (знал чем все закончится?), на прошлой неделе следствие нарушило процедуру при временном отстранении меня от должности, на заседании 15 марта были обязаны, но не представили документы для ознакомления. Складывается ощущение, что процесс ведут студенты-практиканты. Но самое главное, что срок следствия близится к своему завершению, а это значит, что следствие должно предоставить более весомые доказательства, чем многократно опровергнутые материалы УФАС по Приморскому краю, на которых сейчас все строится. Но таких доказательств не существует, - написал Игорь Пушкарев на своей страничке в социальной сети.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Напомним, что 21 февраля Бассманный суд Москвы продлил арест Игорю Пушкареву до конца мая.

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