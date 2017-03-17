Митинг в честь воссоединения России с Крымом начнётся в Приморье с полуденного выстрела

К участию приглашаются все жители региона

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Третью годовщину воссоединения Крымского полуострова к России отметят в Приморье в субботу, 18 марта, в 12.00, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в ассамблее народов Приморья, в программе запланированы выступления руководителей общественных организаций и творческих коллективов.

«Участие в митинге примут: студенты, ветераны, спортсмены, представители диаспор и общественных объединений», – отметили в ведомстве.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова высказались за его вхождение в состав России в качестве субъекта Федерации.

«Считаю поистине историческим итогом работы вашего созыва правовую интеграцию Крыма и Севастополя, которой предшествовала ваша искренняя, сердечная, моральная поддержка жителей полуострова накануне референдума вхождения в состав Российской Федерации», – заявил Путин ТАСС.