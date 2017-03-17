Портрет получателя «дальневосточного гектара»

В основном это молодежь до 34 лет, которая хочет строить свои дома

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проводит анализ социологического портрета получателей "дальневосточных гектаров", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как рассказал замглавы Минвостока Сергей Качаев, наибольшую активность проявляют люди в возрасте от 25 до 34 лет, далее идет группа после 40 лет. Прежде всего граждане берут землю под индивидуальное жилищное строительство - 56% заявителей. И только 18% предполагают вести на "дальневосточных гектарах" сельской хозяйство. Около 8% готовы реализовывать проекты в сфере туризма и рекреации.