Физические нагрузки снижают риск развития рака, - ученые

Специалисты выяснили, как развивается рак в организме человека

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследований выяснили, что физические упражнения снижают риск развития рака, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, активные люди намного лучше справляются с процессом удаления побочных продуктов из организма, которые могут стать топливом для роста опухолей. Таким образом, те, кто поддерживает хорошую форму, лучше справляются с переработкой побочных продуктов деятельности организма. По мнению экспертов, лактат – вещество, сковывающее мышцы после тренировки – один из ключевых факторов роста рака.

Как рассказали ученые, именно лактат участвует во всех процессах опухолеобразования, а также присутствует на каждом этапе развития.

Уже давно известно, что гимнастика снижает риск развития рака молочной железы, кишечника, толстой кишки и матки. В ходе исследования специалисты выяснили, что лактат препятствует иммунной реакции организма на развитие рака, что приводит к распространению опухоли. В этот момент мышцы потребляют глюкозу, чтобы получить больше энергии. В условиях нехватки кислорода организм производит лактат как побочный продукт. По этой причине он перерабатывается, становясь основным источником топлива для мозга, мышц и органов.

Как показало исследование, система рециркуляции нарушается при наличии раковых клеток. Проблема в телах спортсменов возникает намного реже, поскольку их тело привыкло использовать и перерабатывать лактат в полезные вещества