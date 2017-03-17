На звание «Учитель года» претендуют 18 педагогов Владивостока

Во Владивостоке проходит второй этап профессионального конкурса «Учитель года - 2017». Открытые уроки дают 18 педагогов города, прошедшие испытания первого этапа - конкурса документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города, в рамках первого этапа учителя представили эссе «Моя профессия - учитель», рассказали о своём педагогическом опыте, а также презентовали конспекты уроков. На этой неделе педагоги проводят открытые уроки.
Среди главных претендентов на звание «Учитель года - 2017» - учителя русского языка и литературы, истории, обществознания, изобразительного искусства, английского языка, истории, физической культуры, географии, учителя начальных классов общеобразовательных учреждений Владивостока.
По итогам конкурса победителя ждёт денежный грант в размере 25 тысяч рублей. Призёры, занявшие второе и третье место, получат по 20 и 15 тысяч рублей соответственно.
Главные претенденты на звание «Учитель года-2017»:
- Воинова Анастасия Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 60»;
- Волошина Ольга Юрьевна, учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 13»;
- Дацко Наталья Борисовна, учитель истории, права и обществознания МБОУ «Гимназии № 2»;
- Думлер Валерий Владимирович, учитель физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «СОШ № 82»
- Жигжитов Александр Ильич, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 63»;
- Зензина Виктория Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 52»;
- Камянская Татьяна Анатольевна, учитель географии МБОУ «СОШ № 74 с углубленным изучением предметов эстетического цикла»;
- Капитонова Марина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26 с углубленным изучением иностранных языков»;
- Корда Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов»;
- Лебедева Надежда Андреевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 76»;
- Лёвочкина Людмила Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 44»;
- Муфтяхитдинова Анастасия Игоревна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 46»;
- Попеско Светлана Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 79»;
- Прокопчук Наталья Сергеевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 35»;
- Трегубова Инна Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 41»;
- Чудайкин Алексей Юрьевич, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 7»;
- Чурилова Наталья Вячеславовна, учитель английского языка, МБОУ «СОШ № 16 им. А.И. Щетининой»;
- Шкрабалюк Инна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 38».