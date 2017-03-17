На звание «Учитель года» претендуют 18 педагогов Владивостока

По итогам конкурса победителя ждёт денежный грант

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проходит второй этап профессионального конкурса «Учитель года - 2017». Открытые уроки дают 18 педагогов города, прошедшие испытания первого этапа - конкурса документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города, в рамках первого этапа учителя представили эссе «Моя профессия - учитель», рассказали о своём педагогическом опыте, а также презентовали конспекты уроков. На этой неделе педагоги проводят открытые уроки.

Среди главных претендентов на звание «Учитель года - 2017» - учителя русского языка и литературы, истории, обществознания, изобразительного искусства, английского языка, истории, физической культуры, географии, учителя начальных классов общеобразовательных учреждений Владивостока.

По итогам конкурса победителя ждёт денежный грант в размере 25 тысяч рублей. Призёры, занявшие второе и третье место, получат по 20 и 15 тысяч рублей соответственно.

Главные претенденты на звание «Учитель года-2017»: