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Общество

На звание «Учитель года» претендуют 18 педагогов Владивостока

По итогам конкурса победителя ждёт денежный грант
Фото: uspics.ru Фото: uspics.ru
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проходит второй этап профессионального конкурса «Учитель года - 2017». Открытые уроки дают 18 педагогов города, прошедшие испытания первого этапа - конкурса документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города, в рамках первого этапа учителя представили эссе «Моя профессия - учитель», рассказали о своём педагогическом опыте, а также презентовали конспекты уроков. На этой неделе педагоги проводят открытые уроки.

Среди главных претендентов на звание «Учитель года - 2017» - учителя русского языка и литературы, истории, обществознания, изобразительного искусства, английского языка, истории, физической культуры, географии, учителя начальных классов общеобразовательных учреждений Владивостока.

По итогам конкурса победителя ждёт денежный грант в размере 25 тысяч рублей. Призёры, занявшие второе и третье место, получат по 20 и 15 тысяч рублей соответственно.

Главные претенденты на звание «Учитель года-2017»:

  • Воинова Анастасия Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 60»;
  • Волошина Ольга Юрьевна, учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 13»;
  • Дацко Наталья Борисовна, учитель истории, права и обществознания МБОУ «Гимназии № 2»;
  • Думлер Валерий Владимирович, учитель физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «СОШ № 82»
  • Жигжитов Александр Ильич, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 63»;
  • Зензина Виктория Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 52»;
  • Камянская Татьяна Анатольевна, учитель географии МБОУ «СОШ № 74 с углубленным изучением предметов эстетического цикла»;
  • Капитонова Марина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26 с углубленным изучением иностранных языков»;
  • Корда Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов»;
  • Лебедева Надежда Андреевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 76»;
  • Лёвочкина Людмила Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 44»;
  • Муфтяхитдинова Анастасия Игоревна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 46»;
  • Попеско Светлана Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 79»;
  • Прокопчук Наталья Сергеевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 35»;
  • Трегубова Инна Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 41»;
  • Чудайкин Алексей Юрьевич, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 7»;
  • Чурилова Наталья Вячеславовна, учитель английского языка, МБОУ «СОШ № 16 им. А.И. Щетининой»;
  • Шкрабалюк Инна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 38».
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