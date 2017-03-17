На дорогах Владивостока за сутки чудом никто не пострадал

Жители и гости города в четверг рисковали сотни раз

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока за минувшие сутки никто не пострадал: сотрудники ДПС составили 355 протоколов по нарушениям Правил дорожного движения. В 69 случаях небрежное отношение к ПДД привело к столкновениями транспортных средств (зарегистрировано 46 аварий с материальным ущербом, участники 10 ДТП составили европротоколы), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Сотрудники ДПС остановили 61 человека, переходившего дорогу в неположенном месте, а также 14 автомобилей с не пристегнутыми как положено детьми. Не предоставил преимущество пешеходам 21 автомобилист.

Также во Владивостоке были остановлены 14 нетрезвых водителей и 18 владельцев авто с тонированными стеклами.

Правила парковки нарушили 54 водителя. На СВЗТ эвакуаторы доставили 48 авто.

Составлены протоколы в отношении 10 водителей автобусов, 29 таксистов и 5 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД.