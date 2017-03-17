В поселке Трудовое открылась современная библиотека

Свыше трех тысяч читателей библиотеки пользовались её услугами до ремонта

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Муниципальная библиотека № 2 в поселке Трудовое распахнула читателям свои двери после капитального ремонта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Накануне, 16 марта, заместитель главы Владивостока Елена Щеголева приняла участие в открытии модернизированной библиотеки.

«За последние несколько лет мы капитально преобразили семь библиотек, и последний пример вызывает настоящий восторг. Книги всегда будут существовать и люди будут их читать, поэтому направление по модернизации Владивостокской библиотечной системы будет активно развиваться. Библиотеке №2 суждено стать культурным центром поселка Трудовое», - рассказала Елена Щеголева.

В церемонии открытия библиотеки также принял участие Захар Худенко, заместитель директора Приморского филиала авиакомпании "Аврора", благодаря которой пополнилась часть библиотечного фонда учреждения.

Свыше трех тысяч читателей библиотеки пользовались её услугами до ремонта. Теперь, уверены здесь, эта цифра будет только расти, так как читатели могут посещать совершенно иную библиотеку, светлую, с открытым пространством и современной мебелью. Для посетителей предоставлены современные сервисы: автоматизированное обслуживание, бесплатный Wi-Fi. В фонд библиотеки поступили новые издания литературы: художественной, детской, документалистики. Речь идет как о классике, так и о новинках литературы, а также книгах - лауреатах различных литературных премий. Сегодня в фонде библиотеки насчитывается свыше 19 тысяч книжных экземпляров.

Как отметили в управлении культуры администрации Владивостока, современная библиотека стала настоящим подарком для жителей поселка Трудовое от администрации Владивостока, но посещать эту библиотеку смогут все желающие. Здесь создано общественное пространство, в котором будут проходить интересные встречи, лекции, просмотры кинофильмов. Это удобная площадка для работы творческих читательских объединений, мастер-классов и литературных кружков.

Так, в день открытия для гостей библиотеки была организована встреча с Михаилом Катрушенковым - старшим пилотом-инструктором Airbus A319 летно-методического отдела летной дирекции авиакомпании «Аврора».

Напомним, в 2015 году во Владивостоке были модернизированы библиотека № 5, детская библиотека № 7 и универсальная библиотека № 12. В 2016 открылись обновленные библиотека № 16, библиотека № 8 и молодежная библиотека «Бук».

Как отметил исполняющий обязанности директора МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» Сергей Соловьёв, по статистике Центра занятости населения около 30% населения посёлка имеют то или иное отношение к авиации, поэтому изюминкой библиотеки стала целая экспозицию книг об авиации Приморья.

Для справки:

Когда в 1992 году пос. Трудовое вошел в состав Владивостокского городского округа, две библиотеки поселка (массовая и детская) стали филиалами библиотечных систем Владивостока. В 2006 года библиотеки были объединены в одну, которая стала библиотекой № 2 МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система». Муниципальная библиотека является единственным общедоступным культурным центром поселка, чье население составляет почти 20 тысяч человек. Адрес библиотеки: пос. Трудовое, ул. Чичерина, 10. Тел. 238-13-57.