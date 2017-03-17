Очередная иномарка сгорела ночью во Владивостоке

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Минувшей ночью во Владивостоке сгорел очередной автомобиль марки Тойота Филдер, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел по адресу Гамарника, 7. Сообщение о возгорании в пожарную службу поступило в 00:54. Спустя пять минут на место происшествия прибыли пожарные. Было установлено, что горели моторный отсек и часть салона.

В 01:01 возгорание было локализовано, в 01:15 – полностью ликвидировано.

Площадь возгорания составила 3 кв. метра. По сигналу на место происшествия прибыли 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Пострадавших и погибших нет.

Как рассказали очевидцы, около часа ночи неизвестные совершили поджог автомобиля.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.