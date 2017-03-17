Серийный преступник задержан в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 43-летний житель Артема, который сообщил, что неизвестный похитил принадлежащую ему автомашину марки Тойота Лит Айс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Похищенный грузовик был обнаружен на следующий день на одной из улиц Артема.

Сотрудники полиции в ходе розыска задержали подозреваемого, который дал признательные показания. Им оказался 24-летний мужчина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия установлена причастность подозреваемого к совершению пяти преступлений имущественного характера. Ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Подозреваемый заключен под стражу.