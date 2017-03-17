Во Владивостоке произошло серьезное ДТП

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП на объездной трассе во Владивостоке сковало движение, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился сегодня утром. По предварительной информации, участниками аварии стали легковой автомобиль и мини-джип. Один из участников движения не справился с управлением своего транспортного средства, совершил столкновение с другим участником движения, после чего оба автомобиля отбросила на железные ограждения. При ДТП никто не пострадал.

В результате аварии собралась внушительная "пробка", объезжать которую рекомендуется другим путем. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.