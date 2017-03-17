Нефтяное загрязнение обнаружено у акватории пролива Босфор Восточный

Источник появления пленки у мыса Токаревского установить не удалось

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Экологические надзорные органы во Владивостоке обнаружили нефтяное загрязнение акватории пролива Босфор Восточный возле маяка у мыса Токаревского, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу РПН.

По результатам осмотра прилегающей акватории, в том числе с использованием беспилотного воздушного судна, были обнаружены отдельные пятна и пленки серебристого налета на поверхности воды, а также местами пятна и пленки с яркими цветными полосами, предположительно нефтепродукты.

В ходе рейдового мероприятия источник загрязнения установить не удалось.