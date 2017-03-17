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Общество

Известный владивостокский ведущий борется с агрессивной формой опухоли головного мозга – глиобластомой

Помочь может каждый
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

- Вот так живёшь, строишь планы, работаешь, воспитываешь детей. А страшное слово "рак" слышишь, дай бог, только по ТВ или радио. И всегда кажется, что это не произойдёт именно с тобой. Что страшные болезни бывают с другими, но только не с тобой, - Дмитрий Гавриков

Все началось с того, что в начале 2017 года у Дмитрия сильно заболела голова. После проведения МРТ врачи озвучили диагноз: опухоль. После ее удаления и проведения анализа оказалось, что эта опухоль злокачественная. Было принято решение поехать в Пусан (Южная Корея) на обследование. Следующим сюрпризом для Димы стало заявление врачей, что в России диагноз был установлен не точно. Ситуация оказалась еще серьезнее – у Гаврикова нашли самый опасный вид опухоли – глиобластому. В начале марта Дмитрию назначили химию и лучевую терапии.

Дмитрий Гавриков – известный владивостокский ведущий, молодой папа. Он провел сотни веселых детских праздников и счастливых событий. Его знают как сильного Бетмена и хитрого Джека Воробья, поющего ведущего и просто профессионального работоспособного человека!

Находясь на лечении, Дмитрий не только ведет активную жизнь в социальных сетях, выкладывая видео о своей борьбе с раком, но и вдохновляет своим примером других! В больнице Пусана он даже провел день рождения для 4-летнего пациента, организовав большой праздник и поздравив мальчика в образе Человека-паука.

Во Владивостоке развернулась целая кампания в поддержку этого очень позитивного человека. Его коллеги и друзья выкладывают фотографии с призывом помочь в социальные сети, снимают мотивирующие видео, проводят концерты и организовывают сбор средств.

С их помощью удалось собрать уже более полутора миллиона рублей.

Лечение рака стоит недёшево, мы просим помочь Диме собрать 2,5 млн руб.

Он провел сотни счастливых событий!

Поддержим его в акции #гавриков_греби!

Ваше личное участие очень важно - пусть ваши друзья и друзья друзей проникнутся нашим искренним желанием помочь!

Алгоритм действий:

1. Делаем фото себя с "живой" надписью на листке #гавриков_греби

2. В посте напишите коротко о своём отношении к сбору средств/акции

3. Поставьте хэштэг #гавриков_греби или #предоплатадлябрата

4. Укажите конкретный призыв к действию - поддержать акцию и принять участие в сборе средств - мы перечислили гонорар со своего концерта Диме и призываем тебя!

Карта Сбербанк

4276 5000 2342 4128

Гавриков Дмитрий Сергеевич

или номер телефона

+7 (902) 483-67-74

Помощь не бывает большой или маленькой, даже 100₽ могут спасти жизнь, когда ты не один!

Также просто приходите на концерты и акции, проводимые в поддержку Дмитрия. Всю информацию о проводимых мероприятиях вы можете найти по хэштегу #Гавриков_греби

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