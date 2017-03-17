«Зеленый дворик»: бесплатно обнови свой двор

2017 год в России объявлен годом экологии

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

14 марта «Подряд» запустил акцию «Зеленый дворик». В ходе акции будет выбран двор во Владивостоке, в котором пройдет озеленение. Высадка деревьев состоится в рамках общегородского субботника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

«2017 год в России объявлен годом экологии. Компания «Подряд» решила поддержать инициативу и провести озеленение двора во Владивостоке. С нашей стороны это небольшой, но вклад в развитие города», – говорит руководитель отдела маркетинга и рекламы Екатерина Топорова.

Любой житель может представить свой двор для участия в акции. Для этого сделайте репост записи в социальных сетях и выберите свой район города. За каждые 10 репостов – «Подряд» высадит одно дерево. Голосование продлится до 5 апреля.

С 6 апреля стартует второй этап акции – определение двора: направляйте фотографии дворика и его адрес на почту организаторов cms@podryad.tv или пишите об этом в социальные сети. Результаты подведут 21 апреля, а высадка деревьев состоится 29 апреля.

В любом офисе «Подряда» во Владивостоке вы можете получить бесплатную наклейку на автомобиль и поддержать инициативу озеленения.

Ссылки на запись:

Проголосовать за свой район можно здесь.

Подробности акции и дополнительная информация по телефонам: 2-499-566 и 8(914)738-70-79.