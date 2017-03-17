Приморец лишился свободы за пьяную езду

Обвиняемый повторно управлял автомобилем в нетрезвом состоянии

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Мировой суд Ханкайского района вынес приговор водителю транспортного средства, управляющему автомобилем в состоянии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки Toyota Corolla, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, тем самым не выполнив законные требования сотрудников полиции.

Как выяснилось позже, на момент совершения правонарушения молодой человек уже был лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде. Кроме того, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Дознавателями проведен комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Признав подсудимого виновным в совершении преступления, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, на 2 года 1 месяц подсудимый лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

На вынесение приговора повлиял рецидив совершенных правонарушений, при этом обвиняемый ранее был судим за совершение умышленных преступлений и отбывал наказание в виде лишения свободы реально.