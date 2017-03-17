Врачи рекомендуют бильярд, как один из оптимальных видов спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Эта игра отлично тренирует волевые качества и положительно влияет на нервную систему, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Во Владивостоке развеяться за бильярдным столом - дело уже традиционное. Приморская столица в очередной раз приняла соревнования среди инвалидов.
Приморская столица в очередной раз приняла соревнования по бильярду среди инвалидов
Новости спортаВладивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.
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