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8 канал

Приморская столица в очередной раз приняла соревнования по бильярду среди инвалидов

Новости спорта
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Врачи рекомендуют бильярд, как один из оптимальных видов спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Эта игра отлично тренирует волевые качества и положительно влияет на нервную систему, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Во Владивостоке развеяться за бильярдным столом - дело уже традиционное. Приморская столица в очередной раз приняла соревнования среди инвалидов.

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