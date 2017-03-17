Приморские бабушки и дедушки сразятся за звание самого продвинутого интернет-пользователя

Всероссийский чемпионат пройдет с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В России стартовал региональный этап VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. К отборочному туру подключились и приморские участники проекта «Бабушка и дедушка онлайн».

Соревнования по компьютерному многоборью пройдут во всех филиалах Приморского центра социального обслуживания населения. Пенсионерам предстоит продемонстрировать навыки в следующих номинациях: «Работа в личном кабинете Портала государственных услуг» (домашнее задание), задание по работе в системе Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, «Работа в поисковой системе Яндекс», задание по пользованию интернетом с помощью планшета.

Участники, показавшие лучшие результаты в муниципальных турах, будут представлены на краевом этапе интеллектуальных состязаний. Лидеры двух категорий «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь» получат шанс представлять Приморье в финале всероссийского чемпионата, который пройдет с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге.

Приморцы дважды принимали участие в чемпионате России по компьютерному многоборью для пенсионеров. Впервые в 2015 году слушательница компьютерных курсов из Спасска-Дальнего Зинаида Ким боролась за победу в финале, проходившем в Казани.

В 2016 году в Новосибирске участнице соревнований Надежде Пономаренко из Арсеньева удалось попасть в пятерку призеров.

«Безусловно, пятое место – очень высокий для нас результат. Ведь вместе с нашей пенсионеркой за победу боролись 150 участников из регионов России, а также соотечественники из Белоруссии, Бельгии, Польши, Финляндии, Израиля и Словакии», – считает директор департамента Лилия Лаврентьева.