Поддельные квитанции - в почтовых ящиках Владивостока

Счетчик, дорогой!

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Квитки, якобы от Единого Городского центра ЖКХ, получили многие жители Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. В них предлагается в обязательном порядке проверить счетчики воды. Вот только действительно ли нужна эта проверка, или кто-то просто хочет заработать на доверчивых горожанах?