Школьники Владивостока сразятся в «Чудо-шашки»

Программа первенства:

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

18 и 19 марта в шахматном клубе Дворца детского творчества (Океанский пр., 43) пройдет первенство Владивостока среди команд общеобразовательных учреждений «Чудо-шашки», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как отметили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, турнир проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных интересов подрастающего поколения, развития и популяризации шашек среди школьников, повышения мастерства юных шашистов, отбора на краевые соревнования «Чудо-шашки».

Турнир подразумевают участие команд, в каждой из которых помимо руководителя должно быть пять человек.

Программа первенства: