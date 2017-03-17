Школьники Владивостока сразятся в «Чудо-шашки»

18 и 19 марта в шахматном клубе Дворца детского творчества (Океанский пр., 43) пройдет первенство Владивостока среди команд общеобразовательных учреждений «Чудо-шашки», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как отметили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, турнир проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных интересов подрастающего поколения, развития и популяризации шашек среди школьников, повышения мастерства юных шашистов, отбора на краевые соревнования «Чудо-шашки».
Турнир подразумевают участие команд, в каждой из которых помимо руководителя должно быть пять человек.
Программа первенства:
- 18 марта с 9.30 до 10.00 – регистрация команд, с 10.00 до 14.00 – соревнования.
- 19 марта с 10.00 до 14.00 – соревнования.