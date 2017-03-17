Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены 09:20, 17 марта Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
Гороскоп на 17 марта 09:09, 17 марта Гороскоп на 17 марта
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта 08:31, 17 марта Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта (Адреса)
Новостная лента
Март, 17 пятница
10:02
РИА VladNews ждет ваших новостей
10:02
Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»
10:02
Дневник девушки: Ничего не ем, но не худею? Фото и Видео
09:57
Приморские бабушки и дедушки сразятся за звание самого продвинутого интернет-пользователя
09:45
Приморец лишился свободы за пьяную езду
09:37
Известный владивостокский ведущий борется с агрессивной формой опухоли головного мозга – глиобластомой
09:28
«Зеленый дворик»: бесплатно обнови свой двор
09:27
Третий ВЭФ будут обслуживать почти 1,5 тысячи человек
09:20
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 17 марта
08:31
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта Адреса
08:22
Во Владивостоке облачно, +8°C
08:02
Жителей Владивостока призывают не допускать возникновения лесных пожаров
07:25
Приморскую сою не пустили в Сибирь
06:11
Во Владивостоке завершился шахматный турнир памяти Николая Дубинина
05:27
Сдающим квартиры в наем напоминают о необходимости уплаты налога
04:04
Приморские энергетики обновили антирейтинг должников
03:24
Житель Китая подарил девушке на свадьбу 33-тонный камень вместо квартиры
02:02
Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея
01:36
Одноклассники жестоко унизили мальчика на пьяной вечеринке в Иркутске Видео
00:01
Подросток ударил ножом сверстника из-за ревности в Коми
Март, 16 четверг
23:04
Во Владивостоке пройдет празднование Навруза
22:28
Аномальное тепло пришло во Владивосток
21:13
Овощи вызывают стресс, - ученые
20:21
Средний размер взятки в 2016 году в России вырос на 75%
19:47
Около 80% россиян видят пользу в воссоединении Крыма с Россией
19:02
Ученые выяснили, насколько молодежь активна в сексе
18:34
У пассажира поезда Москва-Владивосток изъяли полкилограмма гашиша
18:17
Владивосток примет участие в первом всероссийском полумарафоне с одновременным стартом
18:02
Приморский силач собирается ставить новый рекорд
17:56
В Приморье на пожаре эвакуировано 45 жильцов пятиэтажки
17:44
Приморец поджёг торговый центр и пытался скрыться с места происшествия
17:37
Владивостокцев приглашают на бесплатные спектакли
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Гороскоп на 17 марта

День будет эмоциональным
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа обещают достаточно противоречивый и эмоциональный день, сообщает 1001 Гороскоп. Настроение на протяжении дня может неоднократно меняться, впрочем, придавать большое значение сегодняшним эмоциям и переживаниям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки. Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения (а сегодня такое вполне вероятно), лучшим решением будет не муссировать негатив, а переключить внимание на что-нибудь другое, отвлечься, и тогда возникшие проблемы, скорее всего, решатся сами собой.

Сегодня мелкие нестыковки и неприятности заставят Овна мобилизоваться и показать все, на что он способен! День наделяет его деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Все эти качества ему сегодня пригодятся: ситуация будет меняться стремительно, требуя от Овна быстрых и в то же время четких решений. Это отличный шанс для него зарекомендовать себя перед окружающими – второй такой Овну вряд ли представится в ближайшие недели.

Cегодня голова Тельца будет настолько забита различными вопросами, что он рискует впасть в ступор! Особенно если ситуация потребует от него находиться в нескольких местах одновременно или же перед ним будет поставлена задача, разобраться с которой Тельцу необходимо в самый сжатый срок. Однако каким бы плотным ни был сегодня график, звезды гороскопа советуют Тельцу для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами и в итоге никого не поймать.

Сегодня секрет успеха Близнецов в том, чтобы действовать не в одиночку, а в команде! Если они сумеют ощутить себя винтиком в отлаженном механизме, то в этом случае любые неурядицы не смогут выбить их из колеи. Благодаря этому настрою, Близнецам будет легче обычного справляться с решением большинства проблем. Ответы на одни вопросы они получат сами, на другие – спросив совета у окружающих. Да и сами Близнецы в течение дня не раз помогут тем, кто нуждается в них. «Чувство локтя и взаимовыручка» – с этим девизом Близнецы сегодня способны совершить невозможное!

Сегодня события вокруг Рака будут отражением его собственных поступков, мыслей и чувств. «Что посеешь, то и пожнешь» – девиз сегодняшнего дня. Если Рак будет настроен к окружающим агрессивно, то и они с удовольствием отплатят ему той же монетой. Зато все альтруистические порывы и добрые дела тоже не останутся незамеченными, возвращаясь к Раку сторицей. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, – и вы не пожалеете.

Сегодня Льва в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома его будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе – домашние. Это сделает его рассеянным и способно привести к недоразумениям и сбоям. Чтобы окончательно не запутаться, звезды гороскопа советуют Льву сегодня не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество его проблем может возрасти.

Сегодня в течение дня от Девы потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если ей это удастся, она сможет извлечь для себя немало выгод – в частности, связанных со своими доходами. Если же Дева предпочтет не суетиться и пустить события на самотек, то просто останется при своем. Ну а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из ее расторопных конкурентов.

Сегодня Весы вряд ли упустят свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к ним в руки ни плыла! Говорят, что деньги не пахнут, однако Весы будут буквально нюхом чувствовать их приближение и сумеют использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька. Вот почему сегодня – отличный день для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения финансовых идей или устройства на работу. А также для разговора с начальством о повышении зарплаты – если, конечно, у Весов есть веские доводы «за».

Сегодня Скорпион может с удивлением обнаружить, что окружающие безотчетно тянутся к нему. Коллеги спрашивают совета или просто зовут поболтать; знакомые настроены дружелюбнее, чем обычно, и даже враги ведут себя корректно. А все потому, что и сам Скорпион сегодня буквально лучится спокойной уверенностью, которая так импонирует всем, кто с ним рядом. Звезды гороскопа советуют Скорпиону запомнить это чувство. Попробуйте возвращаться к нему вновь и вновь, и вы удивитесь тому, каким волшебным образом это отразится на вашей жизни!

Сегодня Стрельцу будет помогать его яркое образное мышление. День наделяет его творческой жилкой и живым воображением, которое Стрелец может применить в любых делах, особенно в разработке креативных идей и в вопросах, требующих нестандартного подхода. Звезды гороскопа обещают, что сегодня Стрелец со своим свежим взглядом на мир способен найти неожиданное решение проблемы или разглядеть ошибку там, где ее в упор не видят другие. Его глазам будет доступно гораздо больше, чем обычно, и этим надо пользоваться.

Сегодня даже самый скептически настроенный Козерог имеет шанс столкнуться с чередой совпадений, происходящих прямо на его глазах в течение дня! Эти совпадения могут быть связаны с делами Козерога или же с тем, что происходит вокруг него. Возможно, во всем доме выйдет из строя техника или кто-то ошибется несколько раз подряд. Неудивительно, что все это будет выбивать Козерога из колеи, мешая сосредоточиться на делах.

Сегодня у Водолея будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица. Водолей способен произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке – и в суетливой атмосфере офиса, и в строгой переговорной, и на корпоративной вечеринке, и просто по телефону. Другими словами, сегодня Водолею стоит держать наготове свои козыри весь день: судьбоносная беседа с начальством может произойти в любой момент!

Сегодня звезды гороскопа сулят Рыбам успех в любых делах, связанных с общением. Их коммуникативные таланты будут на высоте! Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новое многообещающее знакомство – все это сегодня будет удаваться Рыбам легко. Им даже может казаться, что на их пути вообще нет препятствий! Что ж, сегодня действительно возможно почти все – воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта
08:31, 17 марта 2017 Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке облачно, +8°C
08:22, 17 марта 2017 Во Владивостоке облачно, +8°C

В крае без осадков

Во Владивостоке завершился шахматный турнир памяти Николая Дубинина
06:11, 17 марта 2017 Во Владивостоке завершился шахматный турнир памяти Николая Дубинина

Победители турнира стали обладателями денежных премий

Житель Китая подарил девушке на свадьбу 33-тонный камень вместо квартиры
03:24, 17 марта 2017 Житель Китая подарил девушке на свадьбу 33-тонный камень вместо квартиры

Чтобы удивить невесту мужчина заплатил один миллион юаней

Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея
02:02, 17 марта 2017 Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея

Вход свободный

Аномальное тепло пришло во Владивосток
22:28, 16 марта 2017 Аномальное тепло пришло во Владивосток

Осадков не ожидается

Около 80% россиян видят пользу в воссоединении Крыма с Россией
19:47, 16 марта 2017 Около 80% россиян видят пользу в воссоединении Крыма с Россией

3 года назад в Крыму и Севастополе прошел референдум