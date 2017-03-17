Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены 09:20, 17 марта Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
Гороскоп на 17 марта 09:09, 17 марта Гороскоп на 17 марта
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта 08:31, 17 марта Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта (Адреса)
Новостная лента
Март, 17 пятница
09:56
РИА VladNews ждет ваших новостей
09:56
Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»
09:56
Дневник девушки: Ничего не ем, но не худею? Фото и Видео
09:45
Приморец лишился свободы за пьяную езду
09:37
Известный владивостокский ведущий борется с агрессивной формой опухоли головного мозга – глиобластомой
09:28
«Зеленый дворик»: бесплатно обнови свой двор
09:27
Третий ВЭФ будут обслуживать почти 1,5 тысячи человек
09:20
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 17 марта
08:31
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта Адреса
08:22
Во Владивостоке облачно, +8°C
08:02
Жителей Владивостока призывают не допускать возникновения лесных пожаров
07:25
Приморскую сою не пустили в Сибирь
06:11
Во Владивостоке завершился шахматный турнир памяти Николая Дубинина
05:27
Сдающим квартиры в наем напоминают о необходимости уплаты налога
04:04
Приморские энергетики обновили антирейтинг должников
03:24
Житель Китая подарил девушке на свадьбу 33-тонный камень вместо квартиры
02:02
Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея
01:36
Одноклассники жестоко унизили мальчика на пьяной вечеринке в Иркутске Видео
00:01
Подросток ударил ножом сверстника из-за ревности в Коми
Март, 16 четверг
23:04
Во Владивостоке пройдет празднование Навруза
22:28
Аномальное тепло пришло во Владивосток
21:13
Овощи вызывают стресс, - ученые
20:21
Средний размер взятки в 2016 году в России вырос на 75%
19:47
Около 80% россиян видят пользу в воссоединении Крыма с Россией
19:02
Ученые выяснили, насколько молодежь активна в сексе
18:34
У пассажира поезда Москва-Владивосток изъяли полкилограмма гашиша
18:17
Владивосток примет участие в первом всероссийском полумарафоне с одновременным стартом
18:02
Приморский силач собирается ставить новый рекорд
17:56
В Приморье на пожаре эвакуировано 45 жильцов пятиэтажки
17:44
Приморец поджёг торговый центр и пытался скрыться с места происшествия
17:37
Владивостокцев приглашают на бесплатные спектакли
17:24
Жильцы дома во Владивостоке остались без холодной воды Эксклюзив
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт. 99,

Авраменко ул.13А,

Александровича ул.2, 22А, 24, 32, 32А, 28В,

Артековская ул.10, 9,

Верхнепортовая ул.40, 42, 44, 50, 54, 56, 62Б,

Волжская ул.1,

Восточный 3-й пер.1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Восточный пр-кт.1, 10, 14, 2, 4, 6, 8,

Встречная 3-я ул.14,

Дачная ул.9,

Калинина ул.14, 45, 47, 49, 51,

Ладыгина ул.11, 4, 5,

Минеральная ул.3, 5, 5Д, 1Б, 1А,

Нейбута ул.87,

Нижнепортовая ул.2,

Подгорная ул.1, 2, 6,

Полярная ул.7Б, 7В,

Разина ул.27, 29, 31, 6, 8,

Софьи Перовской ул.7, 1,

Станюковича ул.52, 53, 54,

Черняховского ул.3,

Шкотовский пер.6Б,

Штилевая ул.25

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке облачно, +8°C
08:22, 17 марта 2017 Во Владивостоке облачно, +8°C

В крае без осадков

Во Владивостоке завершился шахматный турнир памяти Николая Дубинина
06:11, 17 марта 2017 Во Владивостоке завершился шахматный турнир памяти Николая Дубинина

Победители турнира стали обладателями денежных премий

Житель Китая подарил девушке на свадьбу 33-тонный камень вместо квартиры
03:24, 17 марта 2017 Житель Китая подарил девушке на свадьбу 33-тонный камень вместо квартиры

Чтобы удивить невесту мужчина заплатил один миллион юаней

Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея
02:02, 17 марта 2017 Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея

Вход свободный

Аномальное тепло пришло во Владивосток
22:28, 16 марта 2017 Аномальное тепло пришло во Владивосток

Осадков не ожидается

Около 80% россиян видят пользу в воссоединении Крыма с Россией
19:47, 16 марта 2017 Около 80% россиян видят пользу в воссоединении Крыма с Россией

3 года назад в Крыму и Севастополе прошел референдум

Приморский силач собирается ставить новый рекорд
18:02, 16 марта 2017 Приморский силач собирается ставить новый рекорд

Иван Савкин попробует сдвинуть с места "портальный кран" массой 312 тонн