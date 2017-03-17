Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта

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Фото: РИА VladNews

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: 100-летия Владивостока пр-кт. 99,



Авраменко ул.13А,



Александровича ул.2, 22А, 24, 32, 32А, 28В,



Артековская ул.10, 9,



Верхнепортовая ул.40, 42, 44, 50, 54, 56, 62Б,



Волжская ул.1,



Восточный 3-й пер.1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,



Восточный пр-кт.1, 10, 14, 2, 4, 6, 8,



Встречная 3-я ул.14,



Дачная ул.9,



Калинина ул.14, 45, 47, 49, 51,



Ладыгина ул.11, 4, 5,



Минеральная ул.3, 5, 5Д, 1Б, 1А,



Нейбута ул.87,



Нижнепортовая ул.2,



Подгорная ул.1, 2, 6,



Полярная ул.7Б, 7В,



Разина ул.27, 29, 31, 6, 8,



Софьи Перовской ул.7, 1,



Станюковича ул.52, 53, 54,



Черняховского ул.3,



Шкотовский пер.6Б,



Штилевая ул.25 Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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