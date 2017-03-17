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Во Владивостоке облачно, +8°C

В крае без осадков
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха 0..+12°C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7...+9 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8 °C.

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