Управдомов Владивостока просвещают не только в жилищной сфере, но и налоговой

Спикер рассказал, кто обязан предоставить декларацию о доходах

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В актовом зале администрации Владивостока состоялся очередной урок школы «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. О том, кто обязан подать налоговую декларацию о доходах, а также о порядке предоставления льгот для пенсионеров собравшимся рассказал Андрей Марченко, заместитель начальника инспекции налоговой федеральной службы по Фрунзенскому району города.

Спикер рассказал, что декларацию о доходах обязаны предоставить:

физические лица, занимающиеся частной практикой, оказывающие платные услуги репетиторов, нянь, сиделок и иные виды услуг в частном порядке, не являющиеся предпринимателями;

физические лица, получившие в 2016 году доходы от сдачи недвижимого имущества (квартир, комнат и др.) в аренду, от продажи имущества, земельных участков и транспортных средств, находившихся в собственности менее трех лет; от сдачи своего имущества в аренду, от выигрышей в лотерею; от продажи акций; от продажи долей участия в уставном капитале;

физические лица, в пользу которых заключены договоры дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если даритель и одаряемый не являются членами семьи или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;

индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты.

«Подать декларацию о доходах за 2016 год необходимо не позднее 2 мая 2017 года, – подчеркнул Андрей Марченко. – Несвоевременное представление декларации является нарушением налогового законодательства и на основании статьи 119 Налогового кодекса влечет взыскание штрафа».

На вопрос слушательницы школы «Управдом» о порядке предоставления льготы по налогу на имущество пенсионерам, представитель налоговой инспекции рассказал, что налоговая льгота предоставляется при соблюдении двух условий: объект находится в собственности пенсионера и не используется в предпринимательской деятельности. Налоговая льгота предоставляется в отношении только одного объекта каждого вида имущества по выбору пенсионера. При этом не имеет значения, сколько у него имеется оснований для применения льгот.

«Порядок предоставления льгот носит заявительный характер, поэтому лицо, имеющее право на налоговую льготу, для её получения представляет заявление и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, – подчеркнул Андрей Марченко. – Налогоплательщикам, у которых право на налоговую льготу по имущественным налогам (земельному, транспортному и налогу на имущество физических лиц) возникло впервые, или если ранее о своем праве они не заявляли и льготой не пользовались, рекомендуется сделать это до 1 апреля 2017 года. Это позволит сформировать налоговые уведомления за 2016 год с учетом предоставленных льгот. Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно следующими способами: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию».

Андрей Марченко пригласил всех желающих на Дни открытых дверей, которые пройдут 17-18 марта и 14-15 апреля во всех налоговых инспекциях Владивостока.

Напомним, муниципальная школа жилищного просвещения «Управдом» работает на бесплатной основе. С графиком семинаров можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока.

Подробнее о льготах по налогу на имущество для пенсионеров - в прикрепленном файле.