Школьников Владивостока учат самостоятельно придумывать и реализовывать социально значимые акции

В рамках проекта будут организованы семинары и тренинги для школьнико

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Общественная организация «Российский Союз молодежи» приступила к реализации во Владивостоке социального проекта «Время быть молодым!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках проекта будут организованы семинары и тренинги для школьников, на которых юных слушателей научат участвовать в добровольческих акциях, придумывать и реализовывать социально значимые мероприятия.

«Проект «Время быть молодым!» в этом году стал победителем конкурса социальных проектов и получил финансовую поддержку от администрации Владивостока на реализацию своих мероприятий», - рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

В рамках реализации проекта в минувшую среду, 15 марта, стартовала серия обучающих мероприятий по социальному добровольчеству среди учащихся муниципальных школ города Владивостока. Занятия проводят тренеры-волонтеры по технологии «Ровесник - ровеснику», они включают в себя как теоретические, так и практические вопросы.

По итогам занятий, которые будут проходить с марта по май текущего года, школьникам будет предложено поучаствовать в конкурсе на лучшую социальную акцию.

«Чтобы принять участие в конкурсе команде школы необходимо придумать и реализовать собственную социальную акцию, оформить соответствующую форму заявки и направить в адрес конкурсной комиссии», - отметила Ирина Самусенко.

Конкурс проводится в два этапа: в период с 10 марта по 25 мая - проведение социальных акций участниками и приём конкурсных заявок; в период с 26 по 29 мая - работа конкурсной комиссии.

К участию в конкурсе допускаются команды, состоящие из учащихся 7-10 классов общеобразовательных школ города Владивостока. Количество членов одной команды не ограничено.

Для участия в конкурсе команда должна до 25 мая направить на электронный адрес оргкомитета konkurs.pkorsm@gmail.comс следующие материалы:

- заявку участника;

- сканированное согласие родителя (опекуна) на обработку персональных данных капитана команды;

- презентацию или видеоролик о проведенной социальной акции.

Дополнительную информацию об условиях участия в конкурсе, реализуемом в рамках проекта «Время быть молодым», можно получить по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 321; e.mail: konkurs.pkorsm@gmail.com; тел.: 8-914-671-55-76 (Сергей Похилец).