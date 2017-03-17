Поединки ушуистов пройдут во Владивостоке в ближайшее воскресенье

Начало соревнований в 11 часов

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В воскресенье, 19 марта, на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России (Владивосток, о. Русский, пос. Аякс, 27) состоится открытый турнир «Дружба» по правилам ушу цинда (легкий контакт). На соревнования заявлено около пятидесяти бойцов от 8 до 16 лет из семи клубов краевой столицы. Турнир организован федерацией ушу города Владивостока.

На турнире начинающие спортсмены продемонстрируют ударную и бросковую технику, «обкатают» в соревновательном режиме приемы, которые отрабатывают на тренировках.

Как отмечают организаторы, правила ушу цинда позволяют участвовать бойцам – новичкам и приобретать опыт в поединках без риска получения травмы. Эти правила также дают возможность познакомиться с уникальностью правил ушу саньда.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поддержать юных спортсменов. Начало соревнований в 11 часов.