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Спорт

Поединки ушуистов пройдут во Владивостоке в ближайшее воскресенье

Начало соревнований в 11 часов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В воскресенье, 19 марта, на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России (Владивосток, о. Русский, пос. Аякс, 27) состоится открытый турнир «Дружба» по правилам ушу цинда (легкий контакт). На соревнования заявлено около пятидесяти бойцов от 8 до 16 лет из семи клубов краевой столицы. Турнир организован федерацией ушу города Владивостока.

На турнире начинающие спортсмены продемонстрируют ударную и бросковую технику, «обкатают» в соревновательном режиме приемы, которые отрабатывают на тренировках.

Как отмечают организаторы, правила ушу цинда позволяют участвовать бойцам – новичкам и приобретать опыт в поединках без риска получения травмы. Эти правила также дают возможность познакомиться с уникальностью правил ушу саньда.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поддержать юных спортсменов. Начало соревнований в 11 часов.

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