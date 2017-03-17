Жителей Владивостока призывают не допускать возникновения лесных пожаров

Памятка

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока и управление по делам ГО и ЧС предупреждают жителей и гостей города: с приходом весны осложняется пожарная обстановка на территории лесных массивов, сообщает РИА VladNews.

В настоящее время на территориях лесных массивов Владивостокского городского округа существует опасность возгораний в лесах, дачных кооперативах, на полях и пустошах.

Управление по делам ГО и ЧС администрации города Владивостока напоминает, что вовремя принятые профилактические меры значительно снижают возможность возникновения лесных пожаров и ущерб, который может быть нанесен огнем. Поэтому руководителям предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, а также дачникам, туристам и отдельным гражданам необходимо помнить: в пожароопасный период запрещается сжигать мусор на подведомственных территориях, проводить палы сухой травы, стерни на территориях, прилегающих к населенным пунктам, садоводствам, базам отдыха, землям лесного фонда.

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока»: 222-23-33.