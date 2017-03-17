Аномальное тепло пришло во Владивосток 22:28, 16 марта Аномальное тепло пришло во Владивосток
Приморский силач собирается ставить новый рекорд 18:02, 16 марта Приморский силач собирается ставить новый рекорд
Приморец поджёг торговый центр и пытался скрыться с места происшествия 17:44, 16 марта Приморец поджёг торговый центр и пытался скрыться с места происшествия
Новостная лента
Март, 17 пятница
06:54
РИА VladNews ждет ваших новостей
06:54
Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»
06:54
Дневник девушки: Ничего не ем, но не худею? Фото и Видео
06:11
Во Владивостоке завершился шахматный турнир памяти Николая Дубинина
05:27
Сдающим квартиры в наем напоминают о необходимости уплаты налога
04:04
Приморские энергетики обновили антирейтинг должников
03:24
Житель Китая подарил девушке на свадьбу 33-тонный камень вместо квартиры
02:02
Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея
01:36
Одноклассники жестоко унизили мальчика на пьяной вечеринке в Иркутске Видео
00:01
Подросток ударил ножом сверстника из-за ревности в Коми
Март, 16 четверг
23:04
Во Владивостоке пройдет празднование Навруза
22:28
Аномальное тепло пришло во Владивосток
21:13
Овощи вызывают стресс, - ученые
20:21
Средний размер взятки в 2016 году в России вырос на 75%
19:47
Около 80% россиян видят пользу в воссоединении Крыма с Россией
19:02
Ученые выяснили, насколько молодежь активна в сексе
18:34
У пассажира поезда Москва-Владивосток изъяли полкилограмма гашиша
18:17
Владивосток примет участие в первом всероссийском полумарафоне с одновременным стартом
18:02
Приморский силач собирается ставить новый рекорд
17:56
В Приморье на пожаре эвакуировано 45 жильцов пятиэтажки
17:44
Приморец поджёг торговый центр и пытался скрыться с места происшествия
17:37
Владивостокцев приглашают на бесплатные спектакли
17:24
Жильцы дома во Владивостоке остались без холодной воды Эксклюзив
17:12
В Приморье загорелся бензовоз
17:02
В Уставе Владивостока пропишут механизм замены временно отстраненного главы
16:55
​Дэвид Рохас: Не храните деньги под подушкой! Эксклюзив
16:45
Обладатели дальневосточного гектара могут подключиться к спутниковому интернету Эксклюзив
16:40
​Солдат срочной службы найден повешенным в Приморье Эксклюзив
16:28
Молодого человека сбил поезд в Приморье Видео
16:15
Суд директора ТИНРО-Центра состоится в пятницу во Владивостоке
16:12
В Приморье произошло жестокое убийство Эксклюзив
15:48
Житель Санкт-Петербурга нашел свою мать через 30 лет во Владивостоке Видео
15:31
Женщина получила травму позвоночника в аварии во Владивостоке Эксклюзив
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Во Владивостоке завершился шахматный турнир памяти Николая Дубинина

Победители турнира стали обладателями денежных премий
Фото: tverigrad.ru Фото: tverigrad.ru
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Девятый открытый турнир среди школьников памяти народного учителя СССР Николая Дубинина собрал 53 участника из Владивостока, Артема, Уссурийска и поселка Новошахтинский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Турнир прошел на базе школы-интерната для одаренных детей во Владивостоке.

По регламенту соревнований юноши и девушки играли вместе. 15-летняя Алена Гармаш из Владивостока опередила всех юношей и стала абсолютной победительницей турнира – 9,5 очков из 11 и ни одного поражения. На пол-очка меньше – 9 из 11 – принесло Владимиру Шпакову из Артема первое место среди юношей. Далее в турнирной таблице расположились владивостокцы Николай Белков (8,5 очков) и Борис Романчук (8 очков). Второе место среди девушек присуждено Ксении Хорунжевой, а третьей стала Анастасия Юркина. Обе девушки из Владивостока.

Турнир был организован Общественным благотворительным фондом Н. Н. Дубинина, шахматной федерацией Владивостока и школой-интернатом для одаренных детей имени Николая Дубинина.

«Отлично организованная программа открытия и закрытия, бесплатная выпечка с чаем, а также отсутствие стартовых взносов и в целом теплая и душевная обстановка – вот что традиционно отличает данное спортивное мероприятие от других», - рассказал президент шахматной федерации Владивостока Андрей Степанов.

Победители турнира стали обладателями денежных премий, все участники - бесплатных пригласительных билетов от «Музея занимательных наук Энштейна».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Житель Китая подарил девушке на свадьбу 33-тонный камень вместо квартиры
03:24, 17 марта 2017 Житель Китая подарил девушке на свадьбу 33-тонный камень вместо квартиры

Чтобы удивить невесту мужчина заплатил один миллион юаней

Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея
02:02, 17 марта 2017 Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея

Вход свободный

Аномальное тепло пришло во Владивосток
22:28, 16 марта 2017 Аномальное тепло пришло во Владивосток

Осадков не ожидается

Около 80% россиян видят пользу в воссоединении Крыма с Россией
19:47, 16 марта 2017 Около 80% россиян видят пользу в воссоединении Крыма с Россией

3 года назад в Крыму и Севастополе прошел референдум

Приморский силач собирается ставить новый рекорд
18:02, 16 марта 2017 Приморский силач собирается ставить новый рекорд

Иван Савкин попробует сдвинуть с места "портальный кран" массой 312 тонн

Около 900 подростков Владивостока в этом году стали участниками «Уроков доброты»
15:19, 16 марта 2017 Около 900 подростков Владивостока в этом году стали участниками «Уроков доброты»

На этой неделе состоялось три подобных мероприятия в школах № 6, 48 и 56

Во Владивостоке в ДТП пострадали три женщины
15:11, 16 марта 2017 Во Владивостоке в ДТП пострадали три женщины

Всего за сутки произошло 72 аварии