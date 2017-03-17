Во Владивостоке завершился шахматный турнир памяти Николая Дубинина

Победители турнира стали обладателями денежных премий

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Девятый открытый турнир среди школьников памяти народного учителя СССР Николая Дубинина собрал 53 участника из Владивостока, Артема, Уссурийска и поселка Новошахтинский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Турнир прошел на базе школы-интерната для одаренных детей во Владивостоке.

По регламенту соревнований юноши и девушки играли вместе. 15-летняя Алена Гармаш из Владивостока опередила всех юношей и стала абсолютной победительницей турнира – 9,5 очков из 11 и ни одного поражения. На пол-очка меньше – 9 из 11 – принесло Владимиру Шпакову из Артема первое место среди юношей. Далее в турнирной таблице расположились владивостокцы Николай Белков (8,5 очков) и Борис Романчук (8 очков). Второе место среди девушек присуждено Ксении Хорунжевой, а третьей стала Анастасия Юркина. Обе девушки из Владивостока.

Турнир был организован Общественным благотворительным фондом Н. Н. Дубинина, шахматной федерацией Владивостока и школой-интернатом для одаренных детей имени Николая Дубинина.

«Отлично организованная программа открытия и закрытия, бесплатная выпечка с чаем, а также отсутствие стартовых взносов и в целом теплая и душевная обстановка – вот что традиционно отличает данное спортивное мероприятие от других», - рассказал президент шахматной федерации Владивостока Андрей Степанов.

Победители турнира стали обладателями денежных премий, все участники - бесплатных пригласительных билетов от «Музея занимательных наук Энштейна».