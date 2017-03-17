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Политика и экономика

Сдающим квартиры в наем напоминают о необходимости уплаты налога

Владелец жилья может подать налоговую декларацию по итогам года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Администрация города Владивостока напоминает о необходимости уплаты налога с полученного дохода собственникам жилья, сдающим его в наем (аренду), сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Для этого необходимо выбрать один из двух способов оплаты.

Владелец жилья может подать налоговую декларацию по итогам года и оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 %. В соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ граждане, сдающие жилые или нежилые помещения в наем (аренду) другим физическим лицам, обязаны самостоятельно исчислить сумму налога и представить налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) в налоговую инспекцию по месту жительства в текущем году. Сделать это в 2017 году в связи с переносом выходных и праздничных дней необходимо не позднее 2 мая. Уплатить налог налогоплательщик обязан не позднее 17 июля 2017 года. За непредставление налоговой декларации и неуплату налога предусмотрена ответственность в соответствии со статьями 119 и 122 Налогового кодекса РФ (до 40 % от суммы неуплаченного налога).

Собственник также может приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду. В данном случае необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и приобрести патент на «сдачу в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности» в соответствии со статьей 346.45 Налогового кодекса России. Годовая стоимость патента определяется как 6 % от потенциально возможного годового дохода, который определен в Законе Приморского края от 13.11.2012 г. № 122-КЗ «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края» (в редакции от 29.11.2016). 

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