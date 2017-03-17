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Общество

Житель Китая подарил девушке на свадьбу 33-тонный камень вместо квартиры

Чтобы удивить невесту мужчина заплатил один миллион юаней
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Житель города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая сделал своей невесте необычный подарок: он подарил ей камень весом 33 тонны вместо квартиры, потратив на него почти 160 тыс долларов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Во вторник, 14 марта, Лю Фэй сделал предложение своей девушке Ван Фанфан, подарив вместо обещанной ранее квартиры валун, купленный у коллекционера, который заявил, что это метеорит. Чтобы удивить невесту мужчина заплатил один миллион юаней (160 тысяч долларов).

Романтичный китаец выложил огромное сердце из лепестков роз, позвал своих друзей и накрыл подарок красной тканью, чтобы Фанфан не догадалась о нем раньше времени.

Надо сказать, что девушка хотя и ответила согласием на предложение выйти замуж, подарок ее не впечатлил, но тем не менее влюбленная сделала вид, что очень рада булыжнику.

Своим креативом доволен и сам Лю Фей. Он рассказал, что решил не покупать квартиру после того, как вместе со своей девушкой увидел камень у коллекционера.

«Я преподнес такой необычный подарок вместе с обручальным кольцом. Я надеюсь, что наша любовь будет такой же огромной и прочной как этот камень», — заявил Лю Фэй.

Отметим, что в Китае и ранее мужчины делали необычные предложения руки и сердца. Так, в конце 2016 года другой житель КНР предложил своей девушке выйти за него замуж, сложив для нее на асфальте сердце из 1500 бутылок соевого молока. Она тоже согласилась на необычное предложение руки и сердца.

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