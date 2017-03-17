Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея

18 марта в первой молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) пройдет лекция о косплее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ее проведет Марина Недосекова, организатор ежегодного Дальневосточного косплей-фестиваля «Animate it!».
Марина Недосекова расскажет, что косплей - это не только яркие костюмы, образы из аниме, игр, кино, невероятный реквизит и фотографии шоу.
В рамках лекции можно будет узнать:
- что же такое косплей и чем он отличается от других хобби;
- что делать, чтобы стать косплеером;
- о коммерческом успехе косплея - многотысячных мероприятиях, презентациях, выездах, парадах;
- о Дальневосточном косплей-фестивале «Animate It!»;
- почему Владивосток прекрасно подходит для развития косплея на Дальнем Востоке.
Вход свободный. Начало в 18.00.
Для справки
Косплей (сокр. от англ. costume play - «костюмированная игра») - переодевание в костюмы известных персонажей и изготовление таких костюмов. Популярное хобби, сродни маскараду.