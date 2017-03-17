Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея

Вход свободный

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

18 марта в первой молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) пройдет лекция о косплее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ее проведет Марина Недосекова, организатор ежегодного Дальневосточного косплей-фестиваля «Animate it!».

Марина Недосекова расскажет, что косплей - это не только яркие костюмы, образы из аниме, игр, кино, невероятный реквизит и фотографии шоу.

В рамках лекции можно будет узнать:

- что же такое косплей и чем он отличается от других хобби;

- что делать, чтобы стать косплеером;

- о коммерческом успехе косплея - многотысячных мероприятиях, презентациях, выездах, парадах;

- о Дальневосточном косплей-фестивале «Animate It!»;

- почему Владивосток прекрасно подходит для развития косплея на Дальнем Востоке.

Вход свободный. Начало в 18.00.

Для справки

Косплей (сокр. от англ. costume play - «костюмированная игра») - переодевание в костюмы известных персонажей и изготовление таких костюмов. Популярное хобби, сродни маскараду.