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Одноклассники жестоко унизили мальчика на пьяной вечеринке в Иркутске

Чем провинился мальчик перед одноклассницами по видео понять невозможно
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В Сети появился очередной скандальный видеоролик, главными героями которого вновь стали жестокие подростки. Иркутские школьницы сняли на видео избиение одноклассника. Девочки-подростки сами пригласили мальчика на «вписку», а выпив, заперли дверь и начали унижать и избивать его. В довершение ко всему, после часовой экзекуции, иркутянки заставили свою жертву целовать обувь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как видно на кадрах ролика, снятого малолетними жительницами Иркутской области, удары на их одноклассника непрерывно сыпались один за другим. Мальчик же безропотно терпел избиение и даже не пытался дать сдачи своим мучительницам. Школьницы же, словно подстегиваемые своей безнаказанностью, вымещали на сверстнике всю свою агрессию, дружно избивая его и оскорбляя.

Чем провинился мальчик перед одноклассницами по видео понять невозможно. Видимо издевательство над сверстником иркутские школьницы воспринимают, как игру. У пострадавшего не было шанса убежать из запертой квартиры, а звать на помощь он, видимо, постеснялся. Подросток просто смирился со своей участью и лишь изредка просил своих мучительниц о нескольких минутах передышки.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Иркутским стражам порядка предстоит установить личности всех участников пьяной вечеринки, закончившейся экзекуцией. Давать объяснения правоохранителям придется и тем, девочкам, которые избивали одноклассника, и школьнице, которая снимала на камеру происходящее, и тем участницам вечеринки, которые наблюдали за издевательством, но не остановили своих подруг, а лишь сделали музыку громче, чтобы шум не услышали соседи. Под уголовную статью попадают и действия тех школьниц, которые не применяли силу, но придумывали, как унизить одноклассника, после избиения, которое длилось почти час.

«Будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей и законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей», - рассказал журналистам глава пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области Герман Струглин,

Как выяснили журналисты, пострадавший умолчал о случившемся с ним на вечеринке, но мать школьника Людмила все равно почувствовала неладное и обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала представителям прессы, что отец учил их сына, что девочек трогать нельзя, поэтому он и не пытался дать отпор своим обидчицам.

Население поселка, где живут герои видео, — всего несколько сотен человек, поэтому имена участников вечеринки уже все знают. Также уже известно, что подростки, которые участвовали в расправе над сверстником, не отличаются хорошей успеваемостью, употребляют алкоголь и состоят на учете в полиции.

Серьезных физических травм в результате избиения мальчик не получил, но, по мнению психологов, его душевная рана затянется не скоро. Не исключено, что пострадавшему придется перевестись и в другую школу.

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