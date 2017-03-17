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Приморскую сою не пустили в Сибирь

Два вагона товара оказались зараженными
Фото: Jay-Group Фото: Jay-Group
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Две партии кормовой сои, принадлежащие приморской компании, оказались зараженными семенами амброзии полыннолистной и повилики полевой – опасных карантинных сорняков. Продукция, предназначенная для поставки на комбинат хлебопродуктов в Новосибирской области, не покинет территорию края до устранения зараженности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В продукции были обнаружены семена опасных сорняков – амброзии полыннолистной и повилики полевой, которые на территории РФ являются карантинными объектами.

Две партии кормовой сои весом 136 тонн готовили к отправке на один из хлебокомбинатов Сибирской области. Однако предприятие, которое наряду с хлебобулочными изделиями занимается изготовлением кормов для животных, производственное сырье получит с опозданием. Лабораторная экспертиза, проведенная Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, выявила в сое жизнеспособные семена амброзии полыннолистной, повилики полевой и канатника Теофраста.

Амброзия полыннолистная – опасный карантинный сорняк. Засоряет почву, все полевые культуры, особенно пропашные, леса, огороды и пастбища. Вызывает порчу молока. При поедании растения в фазе цветения лактирующими животными молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус. Вызывает аллергические заболевания у людей.

Повилика полевая – карантинное паразитное растение. Не имеет корней и листьев. Не способна абсорбировать воду и синтезировать и питательные вещества из почвы, поэтому живет за счет растения-хозяина. Поражает как травы, кустарники, так и деревья. Лишая растения питания, может привести к их полной гибели. Кроме того, скошенные на сено травы, зараженные повиликой, плохо сохнут, плесневеют, теряют питательность, могут вызвать заболевания животных, а иногда и летальный исход. Повилика служит также переносчиком вирусных болезней растений.

Канатник Теофаста - яровой сорняк, но в список карантинных объектов России не входит.

Российское законодательство запрещает оборот продукции, зараженной карантинными объектами. В связи с этим Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области отказало приморскому поставщику в получении карантинных сертификатов, необходимых для отправки кормовой сои в Сибирь. Владельцу продукции выдано предписание на проведение мероприятий по ее обеззараживанию, после чего приморская компания сможет её вывезти.

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