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Дневник парня: Выбросьте печеньки в окно!

24-летний житель Владивостока Евгений делится собственным опытом
Фото: из архива Евгения Фото: из архива Евгения
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

24-летний житель Владивостока Евгений продолжает вести "Дневник парня" на РИА VladNews.

"Никаких приветствий!

Уберите печеньки со сладким чаем подальше, а лучше выбросьте их в окно. Праздники прошли! Настало время серьезного разговора! «У меня нет сил тренироваться, я устал(а), не могу себя контролировать, результатов нет, отношения не клеятся, проблемы на работе/университете - все плохо» - знакомый набор слов? Со всеми такое бывает, не вы первые и не вы последние. Поэтому будем работать с тем, что есть!

Итак, у меня последний месяц не получается регулярно тренироваться, так как мне предложили повышение на работе и для этого приходится очень много учится. Но! Это не превратило меня в набирающего вес трудоголика. Вы спросите меня: «почему?» И я отвечу: «В любой свободный момент я тренируюсь или физически, или умственно». Да, времени не хватает и мои показатели роста стали хуже, но они есть!

Я открою вам небольшой секрет: 80% Вашего тела строится на кухне и только 20% - тренировками. Подойдите к любому хорошему тренирую, пожевывая биг-мак, и спросите: «Тренер, а я похудею с вашей программой тренировок к лету?». И тренер рассмеется и ответит: «Нет, пока ты ешь всякую гадость, ты ничего не добьешься!». Поэтому, несмотря на недостаток времени на тренировки, я не забываю про правильное питание. Почти все время я питаюсь максимально правильно. Но и у меня бывают моменты слабости, когда хочется сладкого, вредного и именно сейчас. Тогда первым делом я смотрю на часы, если они говорят, что уже больше шестнадцати часов, то я точно знаю, что сегодня я это есть не буду. Нужно дождаться утра и тогда, если желание ещё не пропало, можно и полакомиться. Почему нужно ждать утро? Потому что тортики, пирожки – источник энергии, и если ее не использовать, то она осядет где-нибудь в вашем теле. Уловили идею? Вредности (печенье, чай с сахаром, очень жирную пищу) оставляем на утро, вечером всегда едим только полезное: овощи, фрукты, варенные яйца, отваренную куриную грудку. Тогда мы получим баланс – продукты с большим количеством углеводов и жиров за день переварятся, их энергия используется, а полезное продукты помогут проснуться с хорошим настроением.

А теперь я расскажу о некоторых хитростях, с помощью которых я компенсирую недостаток тренировок.

Я уже говорил, что люблю бегать. Но также я люблю и ходить. От моей работы до дома примерно семь километров. Я как минимум один раз в неделю прохожу этот путь. Да, этот час я мог бы тренироваться, но пешая прогулка не только тренировка вашей выносливости, но и хороший антидепрессант. Сложно нервничать, злиться, когда устал.

Уберите всякие вредные вкусняшки с глаз долой. Если Вы их не видите, Вы их меньше хотите. Но что же делать, если вы поймали себя на мысли, что вы уже пихаете очередную горсть конфет себе в рот? Остановитесь, выпейте воды, подуйте о хорошем, уберите конфеты подальше. Я так уже ни один раз спасался от переедания сладостями.

Кстати, о воде. Пейте ее побольше. Три литра – это хорошее количество воды, которые должно быть вами выпито за день. Выпивайте стакан воды, как проснетесь, за пятнадцать минут до приема пищи, и вместо пищи за два часа до сна.

Иногда бывают моменты, когда ну, ооочень хочется. Тогда ешьте. Но постарайтесь удержать себя от переедания и не забудьте о воде.

Небольшой рецепт на завтрак:

  • 1.Возьмите глубокую сковородку.
  • 2.В центре положите немного спеггетти.
  • 3.По краям помидоры, лук, морковь и куриную грудку.
  • 4.Залейте это на половину кипятком.
  • 5.Подождите пять минут.
  • 6.Перемешайте.
  • 7.Подождите подождите еще две минуты.
  • 8.Добавьте специй на свой вкус.
  • 9.Готово.

И не забывайте, что когда вы делаете хоть что-то, вы уже опережаете тех, кто не делает ничего". 

Напомним, после того, как РИА VladNews запустило реалити-проект «Дневник девушки», который успешно идет уже 5-й месяц, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, как наши участницы - корреспондент РИА VladNews Анастасия Полетаева и 36-летняя мама троих детей Жанна

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник девушки/парня»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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