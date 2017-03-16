Около 80% россиян видят пользу в воссоединении Крыма с Россией

3 года назад в Крыму и Севастополе прошел референдум

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян видят в пользу во вхождении Крыма в состав России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Так, по истечении трех лет, число россиян, который воспринимают Крым частью России, достигло 97%. Это рекордный показатель за три года, пишет газета «Известия».



80% заявили, что одобряют вхождение Крыма в состав РФ. По мнению 78% респондентов, что вхождение полуострова в состав России сыграло положительную роль. Негативные последствия в присоединении Крыма видят 13%. 9% не смогли дать оценку по этому вопросу. 89% прошенных считают, что это принесло пользу жителям Крыма. И 5% уверены, что это навредило людям, проживающим в Крыму.

84% участников опроса заявляют, что финансирование Крыма необходимо осуществлять наравне с другими регионами. Только 10% респондентов считают, что этому региону следует выделять больше средств.



Комментируя результаты опроса, руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов отметил, что в вопросе о воссоединении Крыма с Россией больше нет эмоционального порыва. По его словам, из-за экономического кризиса количество желающих помогать новым субъектам финансов сократилась. Тем не менее, отмечает Львов, «не наблюдается абсолютно никаких движений в сторону возвращения их Украине».



Напомним, 3 года назад в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого Крым и Севастополь были присоединены к России.