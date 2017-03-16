Приморец поджёг торговый центр и пытался скрыться с места происшествия

Сгорело здание площадью 300 кв.м

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Торговый центр в Приморье, который полыхал всю ночь, поджег злоумышленник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Мужчина пытался скрыться.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о возгорании в городе Партизанске по улице Ленинская. Горел торговый центр. По предварительной информации, сгорело 300 кв.м. На месте происшествия задержан подозреваемый в умышленном поджоге. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Предварительно установлено, 30-летний житель Партизанска проник в павильон с целью хищения имущества, разбив оконное стекло. Поджог совершил из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения .

В результате происшествия никто не пострадал.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение). Комплекс следственных мероприятий продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения или уничтожения чужого имущества.