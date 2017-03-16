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Подросток ударил ножом сверстника из-за ревности в Коми

По данному факту проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который ранил ножом сверстника после ссоры на почве ревности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Установлено, что 13 марта подозреваемый ждал бывшую девушку возле ее дома. Девушка пришла на встречу в сопровождении 16-летнего приятеля. Между юношами вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый пырнул ножом соперника в область туловища. Таким образом, он нанес ему проникающее колото-резаное ранение.

Впоследствии потерпевший был доставлен в больницу, где сейчас проходит лечение.

Подозреваемый написал явку с повинной и дал показания об обстоятельствах случившегося.

Заметим, что ранее подросток не привлекался к уголовной ответственности и на учетах в органах профилактики не состоит.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

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