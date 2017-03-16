Аномальное тепло пришло во Владивосток

Осадков не ожидается

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Текущая неделя в Приморье началась с осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Вчера днем в континентальных районах Приморья воздух прогрелся до +4…+10 °C. Лишь на восточном побережье было прохладней: от 0 °C до +2 °C. Фон ночных температур минувшей ночью составил −2…−8 °C. В горных районах столбики термометров опустились до −9…−14 °C.

Владивостокцы уже вчера радовались весеннему солнцу. Воздух прогрелся до +5 °C до +7 °C, сегодня к утру похолодало до 0…−3 °C.

Завтра, 16 марта, осадки маловероятны. В течение дня воздух прогреется до +5…+12 °C. Во второй половине дня температура воздуха составит +6…+8 °C.

В ближайшее время в крае осадков не ожидается.