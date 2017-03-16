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Во Владивостоке пройдет празднование Навруза

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Фото: commons.wikimedia.org Фото: commons.wikimedia.org
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

25 марта жителей и гостей приморской столицы приглашают принять участие в праздновании Навруза. Мероприятие пройдёт в Пушкинском театре (ул. Пушкинская, 27).

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в праздновании Навруза примут участие азербайджанская, киргизская, корейская и украинская диаспоры. Гостей праздника ждёт красочный концерт, на котором выступят народные ансамбли «Вихрь», «Джелем», дуэт «Азия» и сольные исполнители.

«Этот день, символизирующий приход весны, широко отмечают многие народы нашей страны, среди которых татары, азербайджанцы, таджики, узбеки, башкиры, чуваши и другие, - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. - В этом году проект празднования Навруза проводится в рамках реализации социального проекта, который получил финансовую поддержку от администрации Владивостока».

Начало праздника в 11 часов. 

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