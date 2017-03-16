Средний размер взятки в 2016 году в России вырос на 75%

В прошлом году подразделения службы выявили 69 тысяч экономических преступлений

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Как заявил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко, сегодня средний размер взятки в России составляет 328 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Этот показатель на 75% больше, чем в 2015 году, отметил он.

По словам Курносенко, зачастую размер незаконных вознаграждений намного выше этой суммы, поскольку коррупционные схемы постоянно совершенствуются. В частности, появляются новые методы конспирации и способы передачи взятки, о чем также пишет газета «Коммерсант».

Курносенко также сообщил, что недавно было открыто уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления расквартирования и строительства-заместителя начальника тыла главкомата Внутренних войск МВД России, которого подозревают в получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 миллиона рублей.

По мнению специалистов службы экономической безопасности, в ходе борьбы со взятками важную роль играют превентивные меры. Как считает Курносенко, необходимо исключить возможность использования служебного положения для совершения противоправных действий, сделать так, чтобы у чиновника не было стимула брать взятки.

Отметим, что в прошлом году подразделения службы выявили 69 тысяч экономических преступлений. Размер ущерба по завершенным уголовным делам составил 298 млрд рублей, что на 37% больше, чем в 2015 году. В результате за год в казну были возвращены 108 млрд рублей.