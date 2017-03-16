Владивостокцев приглашают на бесплатные спектакли

«Живи, театр - восьмое чудо света!»

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Завтра, 17 марта, во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) в 10 часов состоится открытие 16-го городского театрального фестиваля-конкурса «Живи, театр – восьмое чудо света!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.На просмотры спектаклей от детских и юношеских театральных коллективов приглашаются все желающие. Вход свободный.

Как рассказали организаторы конкурса, которыми выступают специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования города и Дворца детского творчества, заявки на участие подали более 30 театральных коллективов. Своё творчество на сцене большого зала Дворца детского творчества продемонстрируют коллективы из Владивостока, городов и районов Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области.

17 и 18 марта с 10 часов состоятся фестивальные просмотры спектаклей по номинациям:

- художественный театр;

- музыкальный театр;

- кукольный театр;

- литературно-музыкальные композиции.

В субботу, 18 марта, в 17 часов на сцене большого зала Дворца детского творчества пройдёт награждение победителей. Юные артисты получат грамоты, кубки и призы от администрации Владивостока.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 269-56-08 (Елена Долматова).