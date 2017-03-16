В Приморье на пожаре эвакуировано 45 жильцов пятиэтажки

Горела нежилая комната

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

В городе Дальнереченск Приморского края произошел ночной пожар в 5-этажном жилом доме, в ходе которого из здания было эвакуировано 45 жильцов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона. Среди эвакуированных - 5 детей.

Сигнал поступил на пульт дежурного в 01:52. Через 10 минут пожарные прибыли на место и приступили к работе. В 02:02 стало известно, что в нежилой комнате горели мебель, вещи и мусор: от пожара площадью 3 квадратных метра наблюдалось серьезное задымление.

В 02:26 возгорание было полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.