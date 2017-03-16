Жильцы дома во Владивостоке остались без холодной воды

От воды отключен весь стояк

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке жильцы дома по улице Борисенко, 100Б остались без холодного водоснабжения, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Вот уже двое суток в шестом подъезде дома по улице Борисенко, 100Б отсутствует холодная вода. Отключен не весь подъезд, а только один стояк. Причиной столь неприятного инцидента стал прорыв трубы в одной из квартир подъезда. В результате происшествия затопило квартиру снизу. Во время аварии хозяев дома не оказалось, а значит проникнуть в квартиру и устранить течь не представляется возможным.

В пресс-службе управляющей компании дома корреспонденту РИА VladNews сообщили, что стояк отключен от холодного водоснабжения с 9 утра 15 марта. На вопрос, когда включат воду, женщина ответила коротко и ясно:

"Когда хозяева вернутся и откроют квартиру, специалист устранит течь, после этого запустят холодную воду. До сегодняшнего дня мы не можем найти хозяев. И записки им оставляли с номером телефона, куда обратиться, и ходим, чтобы их "поймать", - сообщила сотрудник управляющей компании.