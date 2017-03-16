Овощи вызывают стресс, - ученые

К такому воздействию больше подвержены женщины

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что употребление овощей может стать причиной проблем с устойчивостью к стрессам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, результат которого показал, что 30% вегетарианцев страдают от постоянной депрессии. Было установлено, что только 43 процента вегетарианцев чувствуют себя счастливыми из-за того, что не употребляют мясные продукты. Все остальные отказываются от пищи животного происхождения только для того, чтобы очистить свой организм и вести более здоровый образ жизни. Кроме того, приверженцы потребления овощей чаще испытывают сильные стрессы.

По словам специалистов, пагубное воздействие овощей на нервную систему человека можно смягчить потреблением фруктов с большим содержанием витамина С, который стимулирует нейроны к более размеренной работе, что помогает избавиться от стрессов.

Ученые отмечают, что стрессам после употребления овощей в первую очередь подвержены женщины. Представительницы прекрасного пола чаще всего отказываются от мяса и продуктов, содержащих белок для того, чтобы похудеть. В итоге из-за недостатка определенных веществ в организме они испытывают постоянные стрессы, что негативно сказывается на работе нервной системы.